Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin siyasi ayağının kim olduğunu soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

''KILIÇDAROĞLU AYNAYA BAKSIN''

Sosyal medyadan yayınladığı mesajında 15 Temmuz’un siyasi ayağını açıklayan Mehmet Metiner, “Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını merak ediyorsa aynaya baksın ya da kendi partisinin içine baksın.” dedi.

''FETÖ SENARYOSU''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 249 şehidin verildiği kanlı darbe girişimi için sık sık kullandığı ‘senaryo’ ifadesine de cevap veren Metiner, Kılıçdaroğlu’nun bir FETÖ senaryosundan ibaret olduğunu söyledi.

İşte o açıklamalar: