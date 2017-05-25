Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel’e hareketinden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özetle şunları kaydetti:

Kabine değişikliği olacak mı? A Takımı ne zaman belirlenecek?

Bizim A takımı B takımı yok. Seyahatten sonra MYK’yı belirleyeceğiz. Tüm bakanlıklar yıl sonuna kadar neler yapacaklar, bir yol haritasını bizim önümüze koymalı. Bu yol haritası 2019’a kadar devam edecek bir yol haritası olacak. İki yönlü takibi planlıyorum. Bir, cumhurbaşkanlığında oluşturacağım bir ekiple, iki partimizde oluşturacağımız ekiple. Hazırlanan takvim çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunları yakın takiple sürdüreceğiz. Binali Bey’le de bunun değerlendirmesini yapacağız.

Partinizin grup toplantılarına gidecek misiniz?

Tabi ki parlamentoya gideriz, grup odamızda bulunuruz, haftalık konuşmalarımızı da yaparız. Ancak meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz.

AB’nin önemli isimleriyle bir araya geleceksiniz, temel beklentiniz nedir?

AB, Türkiye’yi bir dilenci gibi göremez. 54 yıl oldu hala neyi bekliyorsunuz? Ha ben şunu biliyorum, AB Türkiye kendisi çekilsin, bunu bekliyor havasında. Biz de diyoruz ki, kararı siz verin. Kararı siz verirseniz biz işinizi zorlaştırmayız.

Sayın Bahçeli dün Sayın Topbaş’ın damadının tahliyesini eleştirdi. Bir değerlendirmeniz olur mu?

İBB Başkanı’nın damadını söylüyorsunuz, tamam bu konu yargıyla alakalı. Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatına karar vermemiş. Bunu AK Parti’ye fatura etmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi içlerini temizlesinler.

İncirlik meselesi...

Bu konuyla alakalı bize gelmiş bir şey yok. Yani Almanya’nın “biz Ürdün’e gidiyoruz, gitmiyoruz” diye bir şey yok. Giderlerse de güle güle deriz.