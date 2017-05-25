Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

Dokunulmazlıklarının kaldırılacağını anlayınca geçen yıl yurtdışına kaçan HDP’li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer’in, “devamsızlıkları nedeniyle” milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin süreç başladı. TBMM Başkanlık Divanının dün yapılan toplantısında Hezer ile Sarıyıldız’ın TBMM çalışmalarına katılmamalarına ilişkin mazeretleri kabul edilmedi ve her iki milletvekilinin 47 birleşim yok yazılmaları kararlaştırıldı. HDP’lilerin itirazına rağmen, AK Parti ve MHP’li divan üyelerinin oyları ile Sarıyıldız ve Hezer’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyanın Anayasa-Adalet karma komisyonuna sevkedilmesi kararı alındı. Başkanlık Divanında, bu milletvekillerine ödenek ve yollukların geri alınmasına yönelik Meclis Genel Kuruluna teklif götürülmesi kararı da alındı. HDP’li Sarıyıldız ve Öztürk, hakkındaki süreç tamamlanırsa “devamsızlık” gerekçesiyle atılan ilk milletvekilleri olacaklar.