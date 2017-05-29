Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan ilk MKYK ve MYK toplantılarının ardından MKYK üyeleri, parti organları, bakanlar ve aileleri iftarda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 180 günlük, ikinci etapta ise 2019 seçimlerine kadar olan dönemi kapsayacak bir eylem planı hazırlayacaklarını kaydetti. “Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Bu değişikliği yapmaya mecburuz” diyen Erdoğan, bu yılsonuna kadar tüm il, ilçe, belde yönetimlerinin yenileneceğini söyledi. Erdoğan, belediyelerle ilgili şikayetlere yönelik hep parti merkezinde hem de Cumhurbaşkanlığında ayrı ayrı ekipler oluşturulacağını ve sorunların çözüme kavuşturulacağını belirtti.

“Biz kendimizi alçalttıkça biliniz ki gönüllerde yükseliriz”

“Mayıs ayı hem ülkemiz hem de bizler için çok yoğun geçti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri bakamından büyük öneme sahip 6 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Kongrede yeniden genel başkanlık görevine seçildiğini söyleyen Erdoğan, bugün yapılan toplantıları hatırlattı. Erdoğan, “AK Parti’nin 15 yıla yakın zamandır iktidarda kalmasının sırrı sürekli kendini yenileme iradesine sahip olmasıdır. Olağanüstü genel kurulumuzda seçilen MKYK üyelerimiz arasında 20’li yaşların başında gençlerimiz bulunuyor. Örneğin 21 yaşında, 23 yaşında genç kızlarımız var. Bunlar şuanda bu reform hareketimizin ki, Cumhuriyet tarihindeki özellikle siyasi parti yapılanmaları içinde AK Parti’nin yaptığı bu reformu bugüne kadar hiçbir siyasi hareket gerçekleştiremedi. Çünkü güvenleri yoktu, gençlere inanmıyorlardı, 30 yaşın altını asla kabullenemiyorlardı. Biz bunu önce 25’e, sonra 18’e çektik. Şuanda yaş ortalaması 47 olan MKYK’da 16 arkadaşımız 40 ve daha altı yaş grubuna mensuptur. Milletvekillerimizin yaş ortalaması biraz daha yüksek, 52 ortalaması var. Hem kadro hem program ve proje bakımından sürekli kendimizi yenileyerek milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazudan asla taviz yermemeliyiz. Biz kendimizi alçalttıkça biliniz ki gönüllerde yükseliriz. Biz kendimizi yükseklerde görmeye gayret edersek alçalırız. Şunu bilelim ki dağlar bizden yüksektir. Buradan asla taviz vermememiz gerekir” diye konuştu.

“Adeta bir metal eskimesi görüyorum, bu değişikliği yapmaya mecburuz”

Yönetim sistemi değişikliğinin ardından millete verilen sözlerin yerine getirilmesi için hiçbir bahane ve engel kalmadığını kaydeden Erdoğan, “Bundan sonraki ilk seçim yılı olan 2019’a kadar yoğun ve netice almaya yönelik bir program uygulamaya mecburuz. İlk etapta bakanlarımızdan 180 günlük bir çalışma programı hazırlamalarını bekliyorum. Bu çalışma iktidara ilk geldiğimiz günlerdeki gibi 100 günlük programımız benzeri, doğrudan milletimizin günlük hayatına dokunan, meselelerin çözümüne yönelik pratik teklifleri içermelidir. Bu bizim aynı zamanda bir yol haritamız olacak. Aynı şekilde partimizin de teşkilatlarımızla ilgili çalışmaları tamamlayıp seçim hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Bu yılsonuna kadar biz tüm il, ilçe, belde yönetimlerini yenileme durumundayız. Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Bu değişikliği yapmaya mecburuz. Belediyelerimizde ne gibi eksikler var, şikayetler nedir, bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Bir ekip burada, bir ekip Cumhurbaşkanlığında oluşturacağız. Bu ekiplerle çok yoğun bir kontrol mekanizmasını çalıştıracağız. Aldığımız şikayetleri neticeye ulaştırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Zamanımız az ama işimiz çok”

Önce 180 günlük bir program hazırlayacaklarını ve bu programın Haziran ayı sonu itibariyle başlayacağını belirten Erdoğan, “Son 3 yıldır ülke ve millet olarak çok yorulduk. 2013 Mayıs’ında Gezi olayları ile başlayıp, 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişimi ile tırmanan, 2014 mahalli idareler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile devam eden, 2015’teki iki ayrı milletvekili seçimleri ile süren, PKK’nın hendek eylemleri, DEAŞ’ın saldırıları ile kanlı bir boyut kazanan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ile adeta zirveye ulaşan, 16 Nisan halkoylamasıyla şimdilik finalini yapan bir süreçten söz ediyoruz. Pek çok ülkenin çeyrek yüzyılda, yarım yüzyılda yaşamadığı çok hadiseyi biz 3 yıla sığdırdık. Milletimiz her birinde farklı yöntemlerin ve örgütlerin ön planda olduğu bu saldırıların hepsinde yanımızda yer aldı. Sürekli teyakkuz halinde tuttuğumuz milli reflekslerinde en küçük bir rehavete meydan vermedikleri için milletimizin her bir ferdine şükran borçluyuz. Bu borcu ancak demokraside ve ekonomide yapacağımız yeni reformlarla milletimizin beklentilerine cevap vererek ödeyebiliriz. Üst üste pek çok fedakarlık talep ettiğimiz milletimizi rahatlatacak bir programı süratle hazırlayıp hayata geçirmek mecburiyetindeyiz.

Bunun için milletimizin karşısına ilk etapta 180 günlük, ikinci aşamada ise 2019’a kadar olan dönemi kapsayacak daha derinlikli bir eylem planı ile çıkacağız. 2023 hedeflerimizin provası mahiyetindeki bu çalışmaları kararlılıkla yürüteceğiz. Bölgemizin merkezinde olduğu küresel yeniden yapılanma sürecinde karşımıza çıkacak sınamaları güçlü şekilde karşılayabilmemiz için bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz şart. Zamanımız az ama işimiz çok. Bunun için tek bir gün, saat dahi kaybetmeden gündemimizdeki meselelere yoğunlaşmalıyız. 180 günlük programı Haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız. Hazırlık için yeteri kadar zaman var. Şuanda içinde bulunduğumuz Ramazan’ın bereketinden istifade etmeyi ihmal etmeyelim. Özellikle ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına, özellikle ricada bulunuyorum, aman artık işi hafife almayacağız. Türkiye’de tüm siyasi hareketlerin gıpta ile baktığı bir çalışmayı biz ülkemizde sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı