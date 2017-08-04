Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'a FETÖ sanıklarına tek tip kıyafette rengin belli olduğuna yönelik haberler soruldu.



Soru üzerine Yıldırım'ın "Nedir son durum, sahibine soralım" diyerek döndüğü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yasal bir çalışma gerekiyor. Olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Netleşen bir durum yok" ifadelerini kullandı.



Ankara'daki eylem yasağına ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, sözü Ankara Valisi Ercan Topaca'ya bıraktı: Yasak sadece Kızılay'da Yüksel Caddesi ve civarındaki alanı kapsıyor. Diğer her türlü eylem ve programlar bu yasağın dışındadır.

"GÜNDEMDE BİR ŞEY YOK, TATİL YAPIN"

Gazetecilerin sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı sorusu üzerine ise Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlar Kurulu ve YAŞ bitti. Bu aralar gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın. "