Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin Adalet Bakanı Gül, "ABD ile dün bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız başkanlığında, Adalet Bakanlığımızdan da bir genel müdürümüzün katıldığı bir toplantı geçti. Toplantı çok verimli sonuçlandı. Bundan sonraki etapların da daha olumlu sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum." dedi.

"ABD ÇOK ORANTISIZ BİR ŞEKİLDE SÜRECE TEPKİ KOYUYOR"

Gül, "Daha başka bir, farklı bir suiniyet yoksa, normal hukuk çerçevesinde, diplomasi çerçevesinde vizelerle ilgili daha olumlu anlamda bir gelişmenin olmasını bekliyorum. Elbette bunun bağlayıcı bir şey olacağı, şu tarihte olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Ama vizeyle ilgili bir karar alınınca biz de aynen karşılık veririz." ifadesini kullandı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının avukatıyla görüştürülmediği iddialarına ilişkin Bakan Gül, şunları söyledi:

"Amerika'nın biraz daha yüksek bir şekilde tepkisiyle karşılaşıldı ama yapılan bütün işlemler hukuka uygun ve her türlü haklar da ilgililere verilerek gerçekleşmiştir. Şunlar söylendi, 'ailesiyle, avukatlarıyla görüştürülmedi' şeklinde. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Gerek gözaltındayken gerekse sorgudayken, mahkeme önünde avukatlar marifetiyle, avukatların da bizzat şahitliğinde bu süreç tamamlandı. Ailesiyle görüştürüldü. Dolayısıyla burada Amerika'nın çok orantısız bir şekilde bu sürece tepki koyduğunu düşünüyorum."