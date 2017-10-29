Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca inişli ve çıkışlı da olsa asla küçümsenemeyecek bir gelişmeyle bugünlere geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Tek parti döneminin bu ülkeye en büyük kötülüğü, tarihimizi 1919’dan, 1923’ten başlatma anlayışı üzerine kurulu bir eğitim sistemi inşa etmeye kalkmış olmasıdır. Onun öncesinde koskoca bir devlet ve medeniyet birikimimiz vardır. Vatanımız olan Anadolu’ya elbette sıkı sıkıya sarılacağız. Ama bizim gönül dünyamızın sınırlarının, bu toprakların çok ötesini kapsadığını da asla unutmayacağız. Bunu biz unutsak bile oralardaki kardeşlerimiz unutmadı, unutmuyor. Türk milletinin yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkânlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti, yüz milyonlarca kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada, hak ettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Türkiye, 2023 hedeflerine yürüyor. Türkiye’nin bu dirilişinden, silkinişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Hâlbuki biz, gönlümüze çizilen hudutların darlığına isyan eden bir milletiz, kükreyen bir milletiz. Türkiye’ye ‘Irak’ta, Suriye’de, Somali’de, Afrika’da, Balkanlar’da, Kafkaslarda ne işin var’ diyenlere sormak lazım, peki sizin buralarda ne işiniz var? Biz buralardayız çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihî ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur.”

Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısını eleştirerek şunları söyledi: “Şu anda IMF’ye Türkiye’nin borcu var mı? Yok. Neyi konuşuyorsun sen hâlâ, hangi erken seçim? Bunlarla sen halkı aldatamazsın. Demokrasilerde zaman bellidir, vakit gelir çıkarsın, seçimi yaparsın. Şimdi biz desek ki ‘Haydi seçime gidelim’, inanın bana kaçacak delik arar.

(Belediye başkanlarının istifaları) Bak Kılıçdaroğlu, adamlarına da söyle, AK Parti’nin kendi bünyesinde eğer belediye başkanlarıyla ilgili bazı yerlerde bazı değişimleri siyasi olarak yapıyorsak, bu senin anlamayacağın, bilmeyeceğin bir iştir. Çünkü senin siyasette daha çok öğreneceğin işler var. Bu atılan adımların neler getirip götüreceğini de gelecekte öğreneceksin. Bu işin siyasi, idari, yargı boyutu vardır. Bütün bunları değerlendiririz ve ondan sonra da adımımızı atarız. Bu, partimizin demokratik hakkıdır ve bize oy verenlere karşı sorumluluğumuzun da gereğidir.”