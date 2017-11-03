Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile belediye yöneticileri arasında zaman zaman yaşanan çekişmeler konusunda son noktayı koydu. Erdoğan, illerde partinin grup başkanın il başkanı olduğunu, belediye başkanının da il başkanı ile istişare içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, AK Parti’deki değişim süreci ile ilgili olarak kurmayları ile yaptığı değerlendirmede, belediye başkanlarının istifaları ve il başkanlıklarına yapılan yeni görevlendirmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın AK Parti’nin başarısında il teşkilatlarının rolüne dikkat çekerek, şöyle konuştuğu öğrenildi:

“Biz bu değişimleri tamamen partinin başarısına odaklanarak yapıyoruz. İllerde kesinlikle belediye ile parti il teşkilatı arasında bir gerginliğine izin vermeyeceğiz. İllerde, ilin patronu il başkanı olacak. Belediye başkanı da il başkanına tabi olacak. Belediye başkanının il başkanını ezmesine müsaade etmeyiz. Her şeyi il başkanı ile istişare ederek yapacak. Bazı belediye başkanı arkadaşlar, parti politikalarından bağımsız işler yapıyorlar. Aslolanın parti ve parti politikaları olduğunu unutmuş gibiler. Belediye başkanları, illerde grup başkanlarının il başkanı olduğunu unutmamalı. Adeta dükalık gibi davrananlar oldu. Buna izin veremezdik.”

YENİ İSTİFALAR ‘ŞİMDİLİK’ YOK

Öte yandan, AK Parti kurmayları kulislerde konuşulanların aksine, kısa süre içinde belediye başkanları ile ilgili yeni bir istifanın beklenmediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da parti toplantılarında, yeni bir istifa sürecinden bahsetmediği, ancak İstanbul’un bazı ilçelerinin belediye başkanları ile ilgili tasarrufa gidilebileceği kaydedildi.

Bu arada, AK Parti Genel Merkez yönetimi, milletvekillerini CHP ile girecekleri tartışma ve polemiklerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerine yapılan uyarıda, “CHP’nin geçmişi ve diktatör hatırlatması tabanda bir kenetlenme sağlıyor. Bunun yerine Türkiye düşmanı yapıların sözcülüğünü yaptıklarını, Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin siyaset yapmadığını, düşmanlık yaptığına dair söylemler kullanalım” görüşü dile getirildi.