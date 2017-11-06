Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

FETÖ elebaşının iade edilmemesi ve vize krizi sebebiyle ABD-Türkiye ilişkileri tarihinin en sıkıntılı günlerini geçirirken, Ankara’dan Washington’a önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Başbakan Binali Yıldırım, Washington’dan gelen davet üzerine yarın ABD’ye gidiyor. Ziyaret, Donald Trump yönetimin göreve gelmesinden sonra Türkiye’den ABD’ye Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelecek olan Yıldırım’ın hem Pence ile olan görüşmesinde hem de diğer görüşmelerinde öncelikli gündem maddesi FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi olacak.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararlarına atıfta bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gülen’in ABD’den iadesini engelleyecek hiçbir belge, prosedür, eksiklik kalmadığını belirtmişti. Başbakan Yıldırım’ın da Pence’e iade için engel kalmadığını hatırlatarak, Türkiye’nin iade beklentisini Başbakanlık seviyesinde bir kere daha tekrarlayacağı belirtiliyor.

Görüşmelerde bir diğer önemli konu birinci ayına giren vize krizi olacak. Yıldırım’ın muhataplarına, vizeleri askıya almanın ABD’ye rasyonel olarak hiçbir şey kazandırmadığı, iki ülkenin vatandaşlarına zarar veren uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiği mesajı vereceği belirtiliyor.