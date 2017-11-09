Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar WASHİNGTON

Başbakan Binali Yıldırım partilerden seçim barajının düşürülmesi önerisi gelmesi halinde bunun konuşulabileceğini söyledi.



Yıldırım, ABD’de bir grup Türk gazeteci ile sabah yürüyüşüne çıktı. West Potomac Park’ta bir bankta oturan Yıldırım burada gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesine ilişkin olarak “Partilerden öneri gelirse konuşuruz ama bizim böyle bir vaadimiz yok” dedi.

Yönetimde istikrar açısından seçim barajının yüzde 10 olarak devam etmesinin düşünülebileceğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir. Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki ‘kalksın, artsın, eksilsin’ demek çok anlamlı olmaz.”



“ABD İLE SORUNLAR VAR”

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile ilişkileri de değerlendirirken, “Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması, geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız” dedi.



“UYUM YASALARI YOLDA”

Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, şöyle konuştu: “Her parti kendi açısından bir hazırlık çalışması yapıyor. AK Parti’de oluşturduğumuz bir komisyon var. Bu komisyon şimdi tüm mevzuatı tarıyor. 16 Nisan referandumundan sonra yapılan değişikliklere uygun bir şekilde hangi kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğinin taramasını yapıyor. Bunlarla ilgili değişiklik teklifleri Meclis’e getirilecek ve görüşülecek.”



“GÜLEN İADE EDİLMELİ”

Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade talebi ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim tarafımızdan bütün her şey, eldeki bütün bilgiler, belgeler gönderildi. Bu bakımdan yeni bir belge sunma ihtiyacı yok. Gereğinden fazla da belge sunuldu diyebilirim. Bundan sonra beklentimiz, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili makamlarının harekete geçmesidir.”

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Başbakan Yıldırım’ın Washington’da çıktığı sabah yürüyüşünü Live-U Smart teknolojisi ile TGRT HABER’den canlı yayınladı. Yaşar, bu başarısıyla meslektaşlarına fark attı.

Durmak yok yürüyüşe devam

Başbakan Yıldırım daha sonra parkta tempolu yürüyüşünü sürdürdü. Yıldırım, bir grup lise öğrencisi ile de kısa süre sohbet etti. Gazetecilerin sorularına, “Durmak yok, yürüyüşe devam” karşılığını veren Binali Yıldırım’ın soğuk havaya karşılık tedbir olarak spor bere ile yürüyüşünü yapması dikkat çekti. Başbakan, parkta yer alan İngilizce “Tüm savaşlar sona ermeli” yazısını görünce ABD’li üst düzey yöneticileri kast ederek, “Keşke onlar da bu yazıyı okusalardı” dedi.