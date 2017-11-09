Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 10’luk seçim barajının Türkiye için çok ağır olduğunu söyledi. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, “Hep beraber nasıl yaşarız, demokrasi içerisinde bunu nasıl başarırız, Türkiye’yi nasıl bir istikrar ve normalleşme sürecine getirebiliriz konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Bu yüzde 5 mi olur Batı demokrasilerindeki gibi, yüzde 7 mi olur yoksa yüzde 10’da kalıp böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazım. Bu konuyu yaparken bir başka partiyi yok farz edip ezerek kendine bir yol çizmeye çalıştığında da onun da bir anlamının olmadığı görüldü. Bütün bunlardan ders çıkarmak lazım” dedi. Bir soru üzerine Galatasaray’ın 11 yabancı ile sahaya çıkmasını eleştiren koyu Beşiktaş taraftarı Devlet Bahçeli, “Galatasaray’da hiç mi kimse kalmadı? Ya isim değiştirsinler ya bundan vazgeçsinler. Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım” diye konuştu.