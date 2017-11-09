Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve İspanya arasında savunma sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İspanya'nın her alanda toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını en kuvvetli şekilde desteklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

Bu kapsamda Bakan Canikli, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal Garcia ile bir araya geldi.

Toplantının ardından savunma sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi, başta kara hava ve deniz sistemleri ile AR-GE olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik niyet beyanı imzalandı.

Canikli, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İspanya ile her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik temennisini dile getirdi.

Bu konuda önemli çalışmaların yapıldığını dile getiren Canikli, "Bunlardan biri havuzlu çıkarma gemisiyle ilgili iş birliği, bu önemli bir örnek. Bunu çoğaltmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye-İspanya arasında savunma sanayi alanında gizlilik dereceli bilgilerin korunmasına ilişkin anlaşmanın da Mecliste onaylandığını ifade eden Bakan Canikli, Türkiye'ye kurulan Patriot savunma sistemlerinin süresinin uzatılmasından dolayı da İspanya'ya teşekkür etti.

Canikli, Katalonya'da yaşanan olaylara ilişkin de "İspanya'nın her alanda toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını en kuvvetli şekilde desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. En güçlü desteğimizin sizinle birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal Garcia da Türkiye'nin desteğinin çok değerli olduğunu belirtti. Garcia, savunma sanayi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmaların yapılacağına yönelik inancını da dile getirdi.