Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim barajı konusunda Yalçın, "Özel olarak sadece seçim barajı değil, 16 Nisan sonrası bazı çalışmaları yapmak için teşkilatlandı. Bahçeli’nin verdiği talimat üzerine o tarihten bu yana çalışma içine girdi, ham üzerinde konuşulması gerek. MHP’nin hazırlığı, birikimi var. Bu hazırlık karşıdan gelen teklife göre masaya yatırılır. O zamana kadar görüşlerimizi ifade ederiz. Tavrımız, düşüncemiz var. Önce iktidar uyum yasası kapsamında hazırlığını söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım’ın Bahçeli’nin verdiği mesajı doğru anladığını söyleyen Yalçın, "Başbakan Bahçeli’nin verdiği mesajı doğru anlamış. Genel başkanın sözleri açık, yoruma gerek yok. Uyum yasaları gelmeli, 2019 hazırlığı yapılmalı. Erken seçimi doğru bulmuyoruz. Sebebi büyük bir sistem değişikliği var. 2 yıl ancak bunlarla uğraşılır. Önce kurumları erken seçime hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.

Siyasi partilerin bir araya gelip seçim barajını tartışılabileceğini belirten Yalçın, "Genel başkan ’Baraj 5/10 olur’ derken bu tartışmaya işaret ediyor, 10 düşsün diye bir yaklaşım yok. Düşebilir, yüzde 10 kalabilir de. Görüşülsün, ortak akıl ne ise o olur. Yüzde 10 ağır derken geçmişten gelen tahlil yaptık. Acısını en fazla çeken partiyiz, ittifak da yaptık 2002’de baraj altı kaldık. MHP buna sıcak baktı, destekledi ama gerçekleşmediğini gördük. Söylediğimiz unsurlar Meclise girdi, ittifak yaptı, bir tartışalım bakalım" diye konuştu.

MHP’ye yönelik sosyal medyada yapılan ’baraj sıkıntısı olduğu’ yorumlarına ilişkin ise Yalçın, "Bazı siyasi partilere husumet besleyenlerin çıkışı. Milliyetçi Hareket Partisi hep seçim öncesi baraj altı gösteriliyor. Şuanda yapılan doğru. Bahçeli’nin ifade ettiği gibi anket şirketleri sonuç vermiyor, algı oluşturuyor. ’MHP baraj altı değildir’ dedi Bahçeli. Bizim kendi teşkilatımızla yaptığımız oylamalar var, buna bağlı söylüyor. MHP resmi söylemi dışında yapılanlar yıllardır söyleniyor, her seçimde baraj altı dediler, kanıtladık" dedi.

Seçimlerde daraltılmış bölge, dar bölge sistemlerine ilişkin Yalçın, "Önce teklifi görüp, sonra fikirlerimizi söyleyeceğiz. Çalışmamız var, seçim sistemlerini çalıştık, ama daha masaya çıkmadı. Dar mı, daraltılmış bölge mi, birçok yolu var. Meclis yapısında baraj oluşacak mı ona bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Seçim ittifaklarına ilişkin olarak ise Yalçın, "Bizim iktidara dönük böyle teklifimiz yok, onların da yok. Perde arkası görüşme yapamadık. Demokrasilerde olur mu, olur. Kendi kimliğinle ve mesajlarınla ittifak oluşturuyorsan demokrasi içinde mümkün görülebilir" değerlendirmesini yaptı.

Anketlere göre İYİ Parti’nin seçimlerde yüzde 20 oy alacağına ilişkin iddialara ise Yalçın, "Bizim için değerlendirme dışındadır. 2019 seçimlerinde yüzde 1 mi, yüzde 20 mi göreceğiz. Daha kurulmadan parçalanmaya başladılar" diye karşılık verdi.