Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün 11 ilin 50 milletvekiliyle Genel Başkanımız bir araya geldi. Bugünkü toplantının devamı gelecek. Biz milletvekillerimizle, bundan sonra Grup Başkanvekillerimiz, Parti Genel Sekreterimiz, Genel Başkanımızın katılımıyla 6 toplantı daha gerçekleştireceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, seçim barajıyla ilgili, "Siyasi partilerin önümüzdeki süreçteki uyum yasalarıyla ilgili, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.