Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında 2019 seçimleri için, bir değerlendirme yaparak AK Parti’ye iş birliği mesajı gönderdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019 seçimlerine ilişkin “2019 seçimleri tek adamdan olanlar, demokrasiden olanlar olarak ikiye ayrılacaktır” sözlerini hatırlatan Bahçeli, önümüzdeki süreçte seçim ittifakı mesajını da şu sözlerle aktardı: Şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme kesinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse, MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. Partimiz, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanı hükûmet etme sistemini 2019’da tam manasında tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir.



CHP’YE ATATÜRK TEPKİSİ

Atatürk’e yönelik artan ilgiden partisinin ziyadesiyle mutluluk duyduğunu ifade eden Bahçeli “Aziz Atatürk’ün siyaset üstü kalması samimi dileğimdir. PKK, HDP ve FETÖ’nün yörüngesine giren CHP’nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır. Atatürk, hiç kimsenin siyaset dövüşünün, sivri dilinin konusu olmayacaktır. Atatürk’e alaka yükseliyormuş, ne var bunda? Olması gereken bu değil mi?” dedi.



S. ARABİSTAN’A MESAJ

Suudi Arabistan’da yaşananlara da değinen Bahçeli, bu durumdan derin kaygı duyduklarını dile getirdi. Bahçeli “İnancımızın kutsal mabet ve miraslarının bulunduğu Suudi Arabistan’ın küresel oyunlara teşne olması, dünyevi iktidar çatışmalarına kapılması esef vericidir. Bizim tarafımızdan yadırganmış, yanlış bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Baraj derdimiz yok

Seçim barajının düşürülmesine ilişkin görüşlerini geçtiğimiz hafta dile getirdiğini hatırlatan Bahçeli, bu konuda yapılan değerlendirmeleri eleştirirken, şöyle konuştu: Müfteriler saldırmaya, MHP’yi karalamaya başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki, MHP’nin baraj maraj meselesi asla yoktur. Aziz milletimizin desteği bunun en açık örneğidir. MHP, selin önündeki kütük değil, bizzat selin ta kendisidir. Biz barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye’nin 16 Nisan’dan sonra değişen hükûmet etme sistemi ile birlikte ortaya çıkan siyasal zaruretten, olası ittifaklarla barajın delinmesinden dolayı düşüncelerimizi paylaştık. MHP, onyıllardır yüzde 10’luk barajın aleyhine kurgulandığını gayet iyi bilmektedir. Baraj altına kaldığımızdan dolayı söylediğimizi iddia ettiler. Yüzsüzce, hayasızca ifade ettiler. Oy oranımızın yüzde 3, 5 civarında seyrettiğini şerefsizce ifade ettiler. Gökten kemik yağmayacaktır. Bozkurdun beğenmediğini çakallar kapışırmış. Bunların alayının sıraya girmesi de bu yüzdendir.