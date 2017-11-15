Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

aşbakan Binali Yıldırım, BBC’nin haberiyle ortaya çıkan, Suriye’nin Rakka şehrinde ABD’nin desteklediği YPG ile DEAŞ arasındaki anlaşmayı ‘rezalet’ olarak tanımladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, özetle şunları kaydetti:



PKK’nın Suriye şubesi YPG ve koalisyon güçleri, sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyecekler ve o bölgenin insanları gelip yerleşeceklerdi. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka’dan DEAŞ’lıları temizlemek yerine bunların, silahlarıyla birlikte Rakka’dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tır, 13 otobüs, 100 araçtan oluşan, bu 50 tırın da 10 tanesi her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak, konvoy oluşturarak sağ salim DEAŞ’ı çıkarmışlar. Biz ne dedik ABD’ye? Bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele, devletlerin yapacağı iş değildir, akla ziyan bir iştir. İşte sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi oradan çıkan silahlarıyla serbest bırakılan bu DEAŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafında kim bilir yeni masum insanların katline sebep olacaklar.

Geldiğimiz noktada ne oldu? DEAŞ’la mücadele ettik, hesapta... Türkiye bir kere daha haklı çıktı...



BRE AHMAKLAR!..

Birileri bütün Türkiye’nin ortak değeri olan Atatürk’ü hâlâ tekellerinde görmeye devam ediyor. Ne yazık ki bazı medya çevreleri de Atatürk tekelleşmesine çanak tutarak, toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Bazı basın yayın organlarına bakarsanız akıl almaz ifadeler var: ‘AK Parti Anıtkabir’de. AK Partililer Anıtkabir’de...’ Bre ahmaklar, AK Parti, kurulduğu günden beri Anıtkabir’e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. Ellerinde sanki Atatürkçülük dedektörü varmış gibi ortalıkta gezinen siyaset hafiyeleri, milleti fişlemeye, sosyolojik bir çatlak oluşturmaya gayret ediyorlar.



ABD KIRK DEREDEN SU GETİRİYOR

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi tekrar ettik. Bu konuda kırk dereden su getirmenin ne alemi var. 250 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var, daha ne delil soruyorsunuz? Bunların, Türk-Amerikan dostluğuna, müttefikliğine yakışmadığını altını kalın çizgilerle çizerek ifade ettik… Amerika ile ilişkileri germek, daha da kötüleştirmek gibi bir niyetimiz yok. Vize konusunun kısıtlı olarak başlaması ilk adım olmakla beraber, normal seviyeye dönmesi beklentimizdir.



BAŞBAKAN 2018 İÇİN TEMİNAT VERDİ: Ekonomi tıkırında

Kriz tacirlerinin 2017 yılının, Türk ekonomisi için kötü bir yıl olacağı yönünde söylentilerini ve faaliyetlerini devreye soktuklarını, “Türkiye’de artık yatırım yapılamaz, büyümesini sürdüremez, ekonomik kriz olur, firmalar batar” gibi algı operasyonlarına hız verildiğini vurgulayan Yıldırım, “İlk 9 ayda böyle demelerine rağmen Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarı 8 milyar doları buldu. Yılbaşından bu tarafa 13 milyar dolar finans piyasasına para girdi” dedi. Yıldırım, “Şimdi de 2018 için kaos senaryosunu tedavüle sokmaya çalışıyorlar. İş alemimiz, 80 milyon vatandaşımız rahat olsun, emin olsun. Nasıl ki 2017’de oyunu bozduk, büyüme rekoru kırdıksa 2018 için de büyümeye, iş üretmeye, istihdama devam edeceğiz” diye konuştu.