Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından düzenlenen Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Kapanış Toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Anadolu kadınının çok yönlü olduğunu bu yüzden problemlerinin de çok boyutlu olduğunu bildirdi. Ev ve iş hayatının kadınlara ağır yükler yüklediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler bu yükleri hafifletmeliyiz. Devletimiz bunun gayreti içindedir. Son 15 yılda medeni kanunda, iş kanununda ve nihayetinde anayasamızda yapılan değişikliklerle önemli aşamalar kaydedildi. Başarısı uluslararası alanda yankılanan iş kadınları, gençlerimizin ufkunu açan kadın akademisyenler görüyorum, bunlar hepimize gurur veriyor. Müteşebbis kadınlarımız umudumuzu artırıyor.

Emine Erdoğan, kadınların, dünyanın çarpıklıklarını düzeltmeye katkı sunabileceğini aktararak, “İnsanlığın sağduyusu ve vicdanı olan kadınlarımız dünyanın da umududur” diye konuştu. ANKARA