Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK’larla ihraç edilen adalet personelinin rakamlarını açıkladı. Gül, tüm adalet teşkilatında 5 bin 920 personel ihraç edilirken bunlardan 3 bin 945’inin hâkim ve savcı olduğunu söyledi. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle hüsrana uğrayan ve firar eden FETÖ mensuplarının iade edilmesine ilişkin olağanüstü bir mesaiyle çalıştıklarını dile getiren Gül, elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin bugüne kadar ABD’ye 7 iade talepnamesi, 1 geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyledi. Bakan Gül darbe girişiminin ardından zaman kaybedilmeksizin 19 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ elebaşının iadesi için ABD’ye talepte bulunulduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir.”



232 BİN 132 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bakan Gül sunumunda, OHAL Komisyonu’nun kurulmasıyla AİHM’in FETÖ mensupları tarafından yapılan 25 bin başvuruyu reddettiğini de hatırlattı. Gül “Bunun sonucu olarak 31 Ekim itibariyle AİHM önündeki derdest başvuru sayımız 8 bin 300’lere kadar düşmüştür” bilgisini paylaştı. Bakan Gül, 17 Kasım itibariyle 384 ceza infaz kurumunda toplam 232 bin 132 kişinin bulunduğunu, bunların 146 bin 63’ünün hükümlü, 86 bin 69’unun da tutuklu olduğunu bildirdi.