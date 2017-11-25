Balıkesir’de Millî Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Temasları sonrasında Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı karşıladı. Toplantı basına kapalı olarak sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
25.11.2017 - 19:29 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,balıkesir,vali,
522603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/522603.aspx
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