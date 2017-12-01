Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de devam eden Halkbank davasında şahit olarak dinlenen Reza Zarrab’la ilgili olarak, üstü kapalı bir şekilde, “Türkiye’ye yönelik bir kumpas kurulmuştur. Bu kumpas üzerinden Türkiye’ye her türlü saldırı var. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama atlatacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen programda 18 ilden 53 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da yer aldığı toplantıya Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Mersin, Trabzon ve Zonguldak milletvekilleri katıldı. Vekiller, illeriyle ilgili problemleri Erdoğan’a aktardı. Konya Milletvekili ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu ise mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.



GÜNDEŞ’İN ENDİŞESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk olarak hafta başında AK Parti MYK toplantısında dün de milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, bazı parti yöneticilerinin Zarrab davasını gündeme getirdiği öğrenildi. Toplantılar sırasında, Zarrab’ın 2016 yılında ABD’de tutuklanmasından sonra eşi Ebru Gündeş tarafından da Erdoğan’ın yakın çevresine “Eşimin ABD’ye gidişi ve orada tutuklanması sıradan bir olay değil. Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebilir” diyerek endişesini ilettiği bilgisi aktarıldı. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise, Zarrab’ın ortaya atacağı iddialarla ilgili, “Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer açıklamaları ise şöyle:



TÜRKİYE’YE KUMPAS

“(ABD’de süren Zarrab davasını kastederek) Türkiye sancılı ve sıkıntılı günlerden geçiyor. Ama bugünler de geçecek, geçmişte olduğu gibi bunları atlatacağız. Rahat olun, biz ne yaptığımızı biliyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Ama Türkiye’ye yönelik bir kumpas kuruldu. Bu kumpas üzerinden oyun oynanıyor. Bazı aymazlar da buna alet oluyor.”



KILIÇDAROĞLU’NA DAVA

“Kılıçdaroğlu, sahte belgelerle bu kumpasa ortak oluyor farkında değil. Beni ve ailemi zan altında bırakacak sahte belgelerle kamuoyunu yanıltıyor. Yüklü miktarda tazminat davası açacağız. Toplamda 2 milyon liralık tazminat davası açılacak. Hem ben açacağım bu davayı hem de sahte belgelere konu olan kişiler dava açacak. O belgelerin orijinalleri var bizde. ‘Elinizdeki belgeleri açıklayın, savcılara verin’ diyoruz. Saklıyorlar. Çünkü onlar da biliyor sahte bunlar. İddia ettikleri gibi yurtdışına çıkan bir para yok. Ortaklar arasında hisse devrinden kaynaklanan bir para ve Türkiye’ye giren bir para. Kılıçdaroğlu, bu yalanının bedelini ödeyecek. Peşini bırakmayacağım. Ceza davası da açacağım.”



AMBARGOYU DELMEDİK

“Türkiye’nin ambargoyu delmesi söz konusu değil. İran bizim komşumuz. Doğalgaz alıyoruz ve buna ihtiyacımız var. BM kararlarının dışında hareket etmemiz söz konusu değil. Hatta, bazı Alman, Fransız ve ABD’li firmaların da İran’la ticari ilişkisi var. Dolayısıyla ambargoyu ihlal etmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD’ye böyle bir taahhütte bulunmadık. Dünya ABD’den de ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve enerji konularında ilişkimiz var. Obama döneminde, ambargonun delindiği iddiaları üzerinde, tek tek belgelerini önüne koydum. Obama ile görüşmemizde bunları anlattım. Cevap veremedi bana. Şimdi bir iki gün içinde Sayın Trump’la görüşeceğim ve bunları ona da anlatacağım.”



ADIMI KULLANMASINLAR

“Son günlerde özellikle artan bir şekilde, benim haberim olmadan, benim adıma bazı şeylerin yapıldığını duyuyordum. Benim ismimi tepe tepe kullanarak, ‘beyefendi böyle istiyor’ deyip adımın karıştırıldığını duyuyorum. Buna hakları yok.”