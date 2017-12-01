Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan'da anayasa Cumhurbaşkanlığı sistemi odaklı olarak değişti. İşte bu değişikliğe yönelik 'uyum yasaları' mesaisi hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te İstanbul'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

İTTİFAK İÇİN SEÇİM YASASININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR



Uyum yasaları masada olacak. En önemli başlıklar ise seçim ittifakı ve seçim barajına ilişkin tartışmalar.

Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen açıklamalar her iki ismin de ittifaka sıcak baktığını ortaya koymuştu. Ancak seçim öncesi ittifakların önünün açılabilmesi için yasal düzenlemeler şart. Yani seçim yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Nasıl değişiklikler yapılacağı ise bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

SEÇİM BARAJI



Seçim barajı MHP'nin istediği gibi düşürelecek mi? Yoksa mevcut baraj korunacak mı? Bu konu da ele alınacak başlıklar arasında.

SEÇİM SİSTEMİ



'Dar bölge' mi yoksa 'daraltılmış bölge' seçim sistemine geçiş ya da mevcut seçim sistemiyle devam mı edilecek; işte bu konu da zirvede tartışılacak.