Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Engellilerin karanlık odalarda, kapalı kapılar arkasında asosyal bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri değil bilakis onların sosyal hayatın içine katılmalarını temin etmek hedeflerimizin en önemlileri arasında yer almıştır." dedi.Çavuşoğlu, Mevlid-i Nebi Haftası dolasıyla Nilüferköy Camisi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra Osmangazi ilçesindeki Hüdavendigar Spor Tesislerine geçerek, ampute futbolcularla bir araya geldi.

Bursa Ampute Gücü ile Samsun Bedensel Engelliler ampute futbol takımlarının karşılaşması öncesi oyuncularla bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra maçın başlama vuruşunu yaptı. Maçın ilk yarısını izleyen Çavuşoğlu futbolculara hediye vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla bütün engellilere engelsiz bir yaşam temennisinde bulundu.Oyuncuların heyecanını paylaşmak istediği için ampute futbol maçına iştirak ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Burada kıran kırana bir mücadeleye şahitlik ettik. Saha içinde hiçbir engel tanımaksızın istediklerini yapabilen, ortaya koyan ve bunun heyecanını seyirciye kadar yansıtan bir mücadele gördüm. Dolayısıyla çok mutlu oldum." diye konuştu.

"Engellilerle ilgili olarak bir devrim yaşandı"



Engellilerin eğitimiyle alakalı da çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, gerek özel okullar gerekse diğer eğitim alanlarında engellilerin eğitimlerini alabilmeleri için onlara birçok fırsatı temin ettiklerine değindi.

Çavuşoğlu, engellilerin sosyalleşmesi için en önemli önceliklerinden birin de istihdama katılımları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz geldiğimizde yaklaşık 5 bin 770 civarında engelli kamuda istihdam ediliyordu. Şu anda bu 50 bin oldu. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımızın açıkladığı üzere 2018'de 5 bin engellimizi memur olarak atayacağız. Özel sektörde işçi vasfında çalışan engellilerimizin sayısı da baktığımız zaman şu anda 90 bin civarında engelli işçimiz kontenjandan yararlanmak suretiyle özel sektörde istihdam edilerek ailelerine ve kendi yaşamlarına katkıda bulunuyorlar. Bundan sonra da engelli kardeşlerimizin sosyal hayatın içinde hiçbir engelle karşılaşmamak adına onların her alana erişebilirliğini sağlamak için düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar yaptıklarımızda eksiklikler varsa onları gidermeye çalışacağız. Engellilerle ilgili devrim yaşandı. Engelliler kendi odalarından sosyal hayatın içine girmeye başlayarak hayatın içinde yer aldı. Türkiye'nin görünümü ve onların yaşam standartlarının gelişmesi açısından bu çok iyi oldu. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelsiz bir yaşam diliyorum.

Engelli kardeşlerimizle her daim dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Onların sorunlarına, taleplerine hatta ailelerinin ihtiyaçlarına kadar ne gerekiyorsa gerek yasal mevzuat bakımından gerekse yapacağımız yatırım ve icraatlarla bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."