Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında geldiği Gümülcine'deki temaslarının ardından karayoluyla Dedeağaç Havaalanı'na geçti.

Erdoğan, Dedeağaç Havaalanı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanitidis tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Dedeağaç'tan ayrıldı.