Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdağ, çeşitli programlara katılmak ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere geldiği başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Cami'nde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından Bosna Hersek ve Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Akdağ, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkçe öğrenen Bosnalı öğrencilerle de görüşen Akdağ, öğrencilere başarılar dileyerek, öğrencileri ve öğretmenlerini Türkiye'de misafir etmek istediğini belirtti.

Akdağ, Gazi Hüsrev Bey'in kabrini de ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Akdağ, daha sonra Bakan Sarovic tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Mali Muzej'deki yemeğe, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da iştirak etti.