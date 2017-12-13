Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’nin 108 bin 797 lira karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye irat kaydedilmesine, istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması nedeniyle CHP sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.