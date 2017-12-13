Ebru Karatosun ANKARA
Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’nin 108 bin 797 lira karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye irat kaydedilmesine, istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması nedeniyle CHP sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
AYM, CHP hakkında suç duyurusunda bulunacak
13.12.2017 - 06:54 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’nin 108 bin 797 lira karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye irat kaydedilmesine, istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması nedeniyle CHP sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : AYM,
527013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/527013.aspx
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