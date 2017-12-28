Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

18 Mart 2018’de yapılacak Olağan Büyük Kurultay çalışmalarını tamamlayan MHP, 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi hazırlıklarına da start verdi. Toplamda 76 il kongresi ve 803 ilçe kongresini bitiren MHP, kurultayın ardından yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandıracak. Parti yetkilileri, sahaya inerek hem tabanın hem de halkın nabzını yoklayacak.

LİSTE DIŞI BIRAKILDILAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Bizim partimiz içerisinde FETÖ’yle bağlantılı olan kişileri ben biliyorum. Anadolu’da teşkilatlarda vardır. İl başkanları arasında sızmalar yapmışlardır” şeklinde yaptığı açıklamalarla parti içerisinde ve teşkilatlarda temizlik sinyali vermişti. Bu kapsamda 2018’de yapılacak kurultay öncesinde yapılan il ve ilçe kongrelerinde FETÖ’yle bağlantısı olduğu tespit edilen ya da şüpheli görülen isimler liste dışında bırakıldı. 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sorunsuz bir kadroyla gitmek isteyen MHP, kripto FETÖ’cülerin temizliği için de düğmeye bastı. Parti içerisinde ya da tabanda kendini gizleyen kripto FETÖ’cüler tek tek tespit edilecek. Tespit edilen FETÖ’cüler daha sonra partiden ihraç edilecek.