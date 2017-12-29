Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı FETÖ’yle mücadelede çok samimi bulduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ancak bu mücadele kolay değil” dedi.

Akşener, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da aralarında bulunduğu, basın yayın organlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki soruları cevaplandırdı. Akşener özetle şunları söyledi: SEÇİM İTTİFAKLARI: Seçimlerde iki ayrı partinin yan yana gelip, eşit düzeyde ittifak yapacağını düşünmüyorum. Şahsi hayalim şu; Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. ‘CHP ile bir ittifak yapar mısınız?’ derseniz, hayır... Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda o zaman sizin oyunuz ortadan kalkar, belli olmaz. İkinci tura kaldığı zaman CHP’nin adayını destekleyebiliriz.

YENİ DARBE RİSKİ: Türkiye’de FETÖ veya benzeri bir darbe olur mu? Ben eski bir İçişleri Bakanı olarak şöyle bir iddianın sahibiyim; Türkiye’de darbe, Sam Amca ‘yürü bizim çocuklar’ demeden olmaz. Dolayısıyla olup olmama konusundaki ana faktör odur... Sam Amca istemeden darbe olmaz. Sam Amca istese Gülen’i verir, demek ki daha kullanılma ömrü dolmamış... FETÖ’yle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok samimi buluyorum. Ancak bu mücadele kolay değil. FETÖ soruşturmalarının sulandırılmaması gerekir.

ERKEN SEÇİM: 15 Temmuz 2018’de cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. Bunu 15 Temmuz’un Pazar’a gelmesine dayandırıyorum. Asla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan, yerel seçimleri önce yapmaz.

FETÖ’CÜLERİN DESTEĞİ: Emre Uslu’lar, başka kim varsa, bu şahısların hepsi birer zararlı şahıstır. Ben bu ülkede 24 yıldır politika yapıyorum, 40 kişiyiz birbirimizi biliyoruz. Tayyip Bey’in FETÖ’cülüğü yoktur, benim de FETÖ’cülüğüm yoktur. Sülalemde 7 kuşak, 5 kuşak kaç kişiyi bulursanız, ana tarafım, baba tarafım bir kişiyi bulun, ben politikayı bırakacağım.”