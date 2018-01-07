Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversiteler Derneği'nin toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında bir bebeğin ağlaması renkli anlara sahne oldu. Konuşmasına ara veren Erdoğan, "Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun" dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.

"AĞLATMA BEBEĞİ NEDEN AĞLATIYORSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteler Derneği'nin toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir bebek ağladı. Bebeğin sesini duyan Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve Gülerek anneye " Ağlatma bebeği neden ağlatıyorsun" dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.