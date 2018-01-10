Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirerek “Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün başka havalarda gezen kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları kaydetti:



ABDULLAH GÜL'E: Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Bunlar, milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük bir desteklerini görmediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Dünyada neler oluyor, ülkemizde neler oluyor, bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak. Bu ülkede bir 'evet-hayır' referandumu yapılıyor ve partimiz burada 'evet' başlığını böyle atıyor ama bakıyorsunuz birileri de 'hayır' için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada... Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar ama bu da yoluna devam eder.



BAHÇELİ’YE: Bu seçimler arifesinde, özellikle Sayın Bahçeli'nin yerli ve millî duruşunu vurgulamam lazım. Bu yerli ve millî duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Birileri diyor ki acaba 'şu ne der, bu ne der'. Kusura bakmasınlar, 'şu ne der, bu ne der' değil, 'biz ne deriz', asıl olan budur. Onun için de bizler Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Sayın Bahçeli'nin dün (önceki gün) yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum. Kendisine, şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve millî olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere, FETÖ'den PKK'ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır.



ABD'YE: 15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Bizim 'stratejik ortak' olarak bildiğimiz dostlar, terör örgütlerine 4 bin tır dolusu silah desteğini veriyorlarsa biz kendileriyle neyi konuşacağız? Defalarca uyarmamıza rağmen en ufak bir geri adım var mı? Yok. Ondan sonra kalkıp bakıyorsunuz bize nasihat çekmeye yelteniyorlar. O nasihati kendinize saklayın.