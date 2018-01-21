Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e ilişkin, "Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır." dedi.

Zonguldak 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Yıldırım, Bugüne kadar verdikleri amansız mücadeleyi milletin huzuru ve kardeşliği için yaptıklarını, bu çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bölgede, Afrin'de yaşanan acıların, terör örgütünün Kürtlere, Araplara, sivil halka yaptığı zulüm ve baskısının sona ermesi için operasyon yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: Bu terör örgütleri 'Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor' diyor. Külliyen yalan. Bakın Afrin'de PKK, PYD, YPG, DEAŞ örgütlerinin baskısından, zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı, Türkiye'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Suriyeli kardeşlerimizin işgal edilen o topraklarına tekrar dönmesini sağlamaktır. En önemlisi de ülkemizin güney illerindeki can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Hiç kimse bu durumu hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bilecik ziyareti kapsamında vatandaşlara seslenen Yıldırım, Afrin’e yönelik hava harekatının başladığını belireterek şöyle konuştu: Şu an itibarıyla kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başına ağrıtan Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekâta başlamıştır. Allah, Mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, 80 milyon vatan evladının duası askerlerimizledir.