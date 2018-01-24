MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.Doğru politikanın doğru stratejiyle, doğru stratejinin doğru  taktiklerle desteklendiğinde milli gururun zaferle pekiştiğini belirten Bahçeli,  milli ruhun da muzafferlikle perçinlendiğini ifade etti.Bahçeli, Türkiye'nin dik bir duruşla doğrunun yanında, hainlerin  karşısında bulunduğuna dikkati çekerek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde  teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken, her dağın yamacı,  her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler  sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir."  ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk askeriyle yüzyıllarca okunacak yeni bir  destana imza attığına işaret eden Bahçeli, teröristlerin aldıkları ölümcül  darbelerle son nefeslerini verme noktasına geldiklerini belirtti.Bahçeli, "Kaçmak nafiledir, hamd olsun beklenenler gelmiş, Afrin'i  kuşatmışlardır. Mazlumlar uzatılan zeytin dalıyla umutlanmışlar, hainler uzayan  ve ufku saran milli öfkeyle kahrolmuşlardır. Günahkarlar köşeye sıkıştırılmış,  suçlular kuyruklarını kıstırmışlardır. Türkiye, havadan karadan ateş olup Afrin'i  kavramış, barış ve huzur olup masumları kollamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKACA BİR ÇIKIŞ VE ÇÖZÜM YOLU KALMAMIŞTIR"

Haklı, ahlaki ve milli bir mücadeleyle terör örgütlerine Afrin zindana  çevrilirken, Münbiç'in zehir edileceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu sürecin başka bir alternatifi, başkaca bir çıkış ve çözüm yolu  kalmamıştır. Afrin ya hıyanetten ayrılacak ya da caniler tek tek bulunup hayattan  ayıklanacaktır. Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı'na yürekten ve yüreklice sahip  çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular  Afrin'deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş  ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

Ancak içimizde ve dışımızda suyu bulandırmaya çalışan bölücüler, azılı  teröristler de boş durmamışlardır. Bu odaklar, halkı sokağa çıkarmaya uğraşıp  provokasyonlardan medet umsalar da nihai olarak hezimet ve hüsrandan  kurtulamayacaklardır."

''TÜRK MİLLETİNİN KIZILELMA'SI VARDIR, MUTLAKA BİR GÜN ULAŞILACAKTIR"

Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler  kararları doğrultusunda meşru müdafaasını sonuna kadar icra ve ifa edeceğine  dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstikamet neresi?' sorusuna 'Kızılelma' cevabını veren kahramanlar  oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe  bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış. Bre Allah'tan  korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye  yaftalıyorsunuz? Kızılelma'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet  olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk."

Kızılelma'nın ülkü olduğunu, ülküsüzlerin anlayamayacağını belirten  Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kızılelma, aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz.  Kızılelma, Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk  düşmanları tanımlayamaz, iş birlikçiler idrak edemez. Kızılelma, pazarda  alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır  vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının  istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler  Kızılelma'dan gocunsa da Türk milletinin Kızılelma'sı vardır, mutlaka bir gün  ulaşılacaktır."

Bahçeli, yazar Ziya Gökalp'in, "Zemini mefkure, seması hayal bir gün  gelecek, fakat şimdilik masal." sözlerini anımsatarak, "Kızılelma gideceğimiz,  gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her  yerdir." ifadesini kullandı.Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Malazgirt Marşı'nda,  "Kızılelma'ya hey Kızılelma'ya" derken, İ'lay-ı Kelimetullah'ı haykırdığına  işaret eden Bahçeli, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve  hayallerinin önünü açıyordu. İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve  FETÖ artıklarının, Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast  etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler, Kızılelma'nın onuruyla  manen küle döneceklerdir.Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya; 'Gazi alperenler işe  koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve  yıldırımlarca hız verilmeli. Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli,  Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada ki bir can dilerse bin verilmeli.'  Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın  izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekatı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü  'Afrin' demek 'Hatay' demektir, 'Afrin' demek 'Kilis' demektir, yani 'vatan'  demektir."

Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz  Kaan Usta'ya, tutulacak vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a ve Uzman  Çavuş Mehmet Muratdağı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek,  "Dua ve desteğimiz Mehmetlerimize. Ve diyorum ki; 'Allah Türkü korusun ve  yüceltsin, hainleri ise yerin yedi kat dibine mahkum etsin." ifadesini kullandı.

 