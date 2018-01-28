Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Piri'nin  ifadelerini kınayarak, "Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri  iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler." ifadelerini kullandı.

Çelik, Piri'nin, "Türkiye için ise DEAŞ öncelikli tehdit değil, PKK  tehdit." diyerek çarpıklığın bir kısmını sürdürmeye devam ettiğine dikkati  çekerek, "Teröre bakış konusundaki çirkin yaklaşımın bu kadar açık ifade edildiği  azdır." görüşünü paylaştı.

Çelik, "Türkiye hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden  tek ülkedir. Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır.  Türkiye, DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu  binalarına bayrağımızın yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördük ama PKK  saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik." hatırlatmasında bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Piri ve benzerleri, insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı  için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri  tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce "insana" bakışla alakalı problem olduğu çok  açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu  çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet, AP’de Türkiye  raportörlüğü yapıyor.

Bir siyasetçinin alfabe düzeyinde bilmesi gerekenleri bilmeyen, bilse  de reddeden bir zihnin Avrupa’nın en büyük parlamentosu adına raportörlük yapması  trajedidir."

Çelik, Türkiye açısından meselenin açık olduğunu vurgulayarak,  "DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık  zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini  ciddiye almayacağız." ifadelerini kullandı.