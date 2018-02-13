Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerini eleştirerek, "Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Kimsenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." dedi.

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri" töreninde konuştu.

Bakanlık olarak geçen yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarının altını çizen Albayrak, "Daha yolun başındayız. Büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, çıta o kadar yukardaysa daha yeni başladık, daha çok çalışmalıyız. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bölgede ve dünyada her geçen gün gözlüyoruz. Enerji, aynı zamanda ekonomi, diplomasi ve ulusal güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, enerji arz güvenliğinin Türkiye için oldukça önemli olduğunu, yenilenebilir enerji ve doğalgaz gibi alanlarda büyük yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Madencilik alanında da önemli adımlar atıldığını belirten Albayrak, madenciliğin hep ötelenen bir alan olduğunu ancak bu yerli kaynağın kurumsallaşması ve denetim mekanizmalarının oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Albayrak, 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na da önemli görevler düştüğünün altını çizerek, "Son gelen sondaj gemimizle birlikte 2017'den daha önemli bir 2018 bizi bekliyor. Bu yıl, TPAO'dan gelecek güzel haberlerle hakikaten çok daha iyi bir yıl olacak. Geçen yıl bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek sondaj kapasitesinin 3 katına çıktık, bu 1 milyon metreydi. Bu sene hedef 2 milyon. Sonraki sene 3 milyon." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışanların yaptıklarına önem verildiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu.

"Kurumlarınız başta olmak üzere yaptıklarınız görülmüyor değil, en tepeye kadar biliniyor ve görülüyor. 'Büyük, güçlü Türkiye' diyoruz. Şu anda Mehmetçiklerimiz büyük bir mücadele veriyor, gözünü kırpmadan. Birileri ülkeyi bölme operasyonu yapıyor. Gerekirse 81 milyon canımızı veririz ama bugün bu operasyonda gözünü kırpmadan Mehmetçiklerimiz mücadele veriyorsa sizler de işinizi daha çok çalışarak en iyi şekilde, dünya standartlarında yapın. İşlerimizi hepsinden daha iyi yaparak bu başarıyı ortaya koyalım. Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak. bundan hiçbir şüpheniz olmasın."

"Stratejik hedeflerimizi hayata geçireceğiz"

Albayrak, 2017'nin Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) için çok bereketli ve başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Çıta daha yukarıda, öyle bir hedef koyduk ki bölgesel bir oyunculuktan bahsediyorsak sabırla ve çok çalışarak adım adım bir şeyleri gerçekleştireceğiz. Stratejik hedeflerimizi teker teker hayata geçireceğiz. 2017 genel olarak iyi ve güzel bir yıl oldu. 2018 de tüm kurumlarımızda önemli adımların atıldığı bir yıl olacak inşallah. Özellikle bu sene borda sürpriz bir yıl bekliyorum. Ülkemizin göğsünü kabartacak güzel bir yıl olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde çok tarihi günlerden geçtiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Daha etkin bir süreç yürütüyoruz. Birileri son günlerde oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz de burası çok net. Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tüm bu çerçevede şimdiye kadar hep sağ duyuyla yaklaştık, sakin duruş ortaya koyduk. Özellikle enerji alanında ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir enerji diplomasisi ve siyaseti ortaya koyacağız."

Tören sonunda geçen yıl yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı 140 bakanlık çalışanına ödül verildi. Başarılı çalışanların 10'una ailesi ile tatil ödülü verilirken, 130 personele de tablet hediye edildi.

Ayrıca törende Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste koltuklar kirlenmesin düşüncesiyle ayakta seyahat eden madencilere de plaket verildi.