Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA



TBMM Genel Kurulu önceki gün başlayan ve dün sabah tamamlanan seçim ittifakları ile seçim güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren 26 maddelik kanun teklifini yasalaştırmak için fazla mesai yaptı. AK Parti yönetimi, teklifin görüşmelerinin hafta sonuna kadar sürmesini planlıyordu. Ancak gece sürpriz bir şekilde, teklif yasalaşana kadar görüşmelere devam edilmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen bu talimat üzerine AK Parti ve MHP’li vekiller Meclis’ten ayrılmadı. Bu karara tepki gösteren CHP ve HDP sözcüleri, AK Parti ve MHP’nin, yasayı milletten kaçırdığını iddia etti.

Pazartesi günü saat 14.00’de başlayan görüşmeler aralıksız olarak dün sabah 09.45’e kadar sürdü. 20 saatlik çalışma boyunca, MHP lideri Bahçeli de görüşmeleri Genel Kurul’dan takip etti. Aralıksız süren görüşmeler nedeniyle her hafta Salı günü yapılan AK Parti ve MHP grup toplantıları da iptal edildi.

İŞTE YENİLİKLER:

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasa ile öngörülen düzenlemeler şöyle:

*Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek.

*Bir parti aynı anda bir partiyle ittifak yaparken diğer partiyle ortak liste hazırlayarak seçime girebilecek.

*Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

*İttifakın oyu yüzde 10’u geçerse ittifak yapan partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

*Seçim ittifakı yapan partiler oy pusulasında ittifak başlığı altında kendi isim ve amblemleriyle yer alacak.

*Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, YSK filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek.

*İttifaka, partilerden birine veya her ikisine de mühür basılan pusulalar geçerli sayılacak.

*Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa koyulacak. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak.



SANDIK GÜVENLİĞİ

*YSK, gerekli gördüğü hallerde sandıkların taşınmasına ve sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecek.

*Vatandaşların çağrısıyla kolluk kuvvetleri sandık çevresinde güvenlik tedbiri alabilecek.

*Aynı binada oturan seçmenler aynı seçim bölgesinde kalmak şartıyla farklı sandık bölgelerine kayıt yaptırabilecek.

*YSK, sandık kurulu başkanlarını, kamu görevlileri arasından kura ile belirleyecek.

*Yasayla ayrıca, seyyar sandık kurulları oluşturulacak. Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmen, evlerinde oy kullanabilecek.

*Anayasada yapılan değişiklik doğrultusunda, mahalli idarelerde de seçilme yaşı 18’e indirildi.

CHP'DEN TAHRİK, MECLİS'TE KAVGA

Görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekilli Musa Çam’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başbakanlığı döneminde MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Genel Kurul’da kavga çıktı. AK Parti ve MHP milletvekilleri Çam’ın üzerine yürüdü. Arbede nedeniyle Genel Kurul’a ara verildi. Çam’a daha sonra geçici olarak 3 birleşim Meclis genel kurulundan çıkarma cezası verildi. Çam’ın Genel Kurul’dan çıkmasının ardından bu kez muhalefet kulisinde arbede yaşandı. Kuliste, Çam’ın üzerine yürüyen MHP’liler ile CHP’liler arasında yaşanan kavgaya Meclis’teki güvenlik görevlileri de müdahale etti. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanındaki kapalı bir bölümde korumaya aldı.

Genel Kurul’un yeniden açılmasından sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz alarak CHP grubu adına MHP lideri Bahçeli’den özür diledi. Genel Kurul’u karıştıran Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.