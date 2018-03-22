Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde “Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması”nda yaptığı konuşmada Afrin operasyonu ve sonrası ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin Afrin’den sonra, Menbiç ve diğer bölgelerdeki teröristleri de temizlemeye kararlı olduğunu belirten Erdoğan, PKK terör örgütünü Menbiç’te koruma altına altına ABD’ye sert mesajlar gönderdi. Amerikalı yetkililerin “Menbiç’ten çıkmayacağız” açıklamasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sizin orada ne işiniz var?” diye sordu. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Menbiç’ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi? Neredeyse birkaç yıl geçti ama değişen bir şey olmadı. Bu teröristlerin bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor. Bu kadar silah buraya niye geliyor? Bu kadar silahı ücretsiz olarak niye verdin? 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki; sınırın ötesinde Türkiye var. Demek ki, sen o silahları Türkiye veya İran’a karşı kullanacaksın. Çünkü Rusya’yla böyle bir şeye girişemez. O zaman 3. Dünya Savaşı çıkar.



HAYDİ HODRİ MEYDAN

Vatanımızı sadece erozyona değil, düşmanlara karşı da koruyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemizi yerinde yapacağız dedik ve hemen harekete geçtik. 15 Temmuz’da bizi felç etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzun mesajını 2 bin kilometrekarelik alanda verdik. Türkiye, Menbiç başta olmak üzere, sınırları boyunca hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyorum. PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak’ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK’yı temizlemezse, onları biz temizleriz. Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben ondan sonra milletim hep beraber gideceğiz.



TRUMP AYAR VERSİN

Amerika Başkanı Sayın Trump’tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump’ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz. Amerika ile çok geniş bir zeminde, derinlikli çıkarlarımızın olduğu bir gerçektir.

23 milyon eve tohumlu mektuplar

Yeşillendirme seferberliği başlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 milyon haneye mektup ve karaçam tohumu göndereceklerini açıkladı. “Dünyada orman varlığını arttıran az sayıdaki ülkeler arasındaki yerimizi aldık” diyen Erdoğan, 23 milyon mektup eleştirileri ile ilgili olarak şöyle konuştu: Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum. Birileri kampanya yapıyor. Diyor ki, hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları kesmek suretiyle zarf, mektuplarla israfa gidiyorsunuz… Ne alakası var ya? Şu anda ormanlarımız, yeri gelen bazı yerlerde hiç kesilmiyor mu zannediyorsunuz? Hem ormanı rahatlatmak hem de ormanlarda, bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Onlar da bir taraftan kendi sektörlerinde bunlar kullanılır. Şimdi gazetecilik, bütün bu gazete kağıtları vesaire, gerçekten çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor zannediyorsun? İşte bunlardan. Burada da zarf, kâğıt bunlardan elde ediliyor. 23 milyon aileye bu tohumlar gidecek. Oradan karaçam üreteceğiz ve bereketlenecek ormanlarımız. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Hadi onlar konuşmaya devam etsin, biz de işimize devam edelim.