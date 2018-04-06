Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir türlü gündemden düşmeyen erken seçim tartışmaları konusunda son noktayı koydu “Artık bu tartışmalarını gündemden çıkarın, çünkü bu en çok ekonomiye zarar veriyor” uyarısı yaptı. Erdoğan, AK Parti’nin hafta başı yapılan MYK toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin erken seçim yapılmasına yönelik teklif vereceğini ve AK Parti’nin de bu teklif doğrultusunda hareket edeceğine yönelik iddialar için “Böyle bir şey yok. Zaman zaman bana da gelenler oluyor. ‘Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yerel seçimlerden önce yapalım’ diyorlar. Nereden çıkıyor bunlar, artık bunları konuşmayın. Böyle bir çalışmamız kesinlikle yok” dedi. Erdoğan, kurmaylarına da, “Bunu açık açık söyleyin siz de. Kapatın artık bu konuları. Erken seçim filan yok. Bu tartışmaları artık gündemden çıkarın. Çünkü bu tartışmalar en çok da ekonomiye zarar veriyor” uyarısı yaptı.

UYUM DÜZENLEMELERİ

MYK’da, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum hazırlıkları konusunda bilgi verdi. Özellikle, yeni yönetim yapısında bakanların yetki ve görev alanları ile ilgili nasıl bir tanım yapılacağı konusunda tereddütler olduğunu belirten Yazıcı’ya, Erdoğan “Arkadaşlar çalışsın getirsin, alternatifler üzerinde bir değerlendirme yapalım” dedi. Erdoğan, çalışmaları tamamlanan uyum paketlerinin bekletilmeden Meclis’e gönderilmesini de istedi. Bazı parti yöneticileri uyum yasalarının ekim ayında başlayan Meclis’in yeni dönemine bırakılmasını önerirken, Erdoğan “Bekletmeye gerek yok, oyalanmadan ve uzatmadan temmuza kadar hazır olanları yasalaştıralım” diye konuştu.

BİR BAŞKAN DAHA GİTTİ

MYK’da Burdur’un Kemer ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Durmuş Erdem’in partiden istifa ettirildiği bilgisi de verildi. MYK toplantısında, Erdem hakkında ortaya atılan iddiaların, Burdur’daki bazı teşkilat yöneticileri tarafından da dillendirilmesine tepki gösteren parti yöneticileri oldu. AK Parti’li bazı yöneticiler “Bu tavır doğru değil, insanlar hata yapabilir. Ama bunu kamuoyu önünde konuşmak yerine usulüne uygun bir şekilde gündeme getirmek lazım” dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Erdem’le ilgili iddiaları gündeme getiren teşkilat yöneticileri ile ilgili de gereğinin yapılması talimatını verdi.

‘RESMÎ TATİL’ OYLAMASI

Resmî tatil olan 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Özgürlükler Günü’ ile ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı MYK’da, Parti Sözcüsü Mahir Ünal “Vatandaşlar 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyumuyorlar. O nedenle 15 Temmuz yerine 16 Temmuz için tatil kararı alınması daha doğru olur” önerisini gündeme getirdi. Ancak, diğer MYK üyeleri 15 Temmuz tarihinin değiştirilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Tartışmaların uzaması üzerine Erdoğan “Madem öyle oylama yapalım” dedi. Oylamada, resmî tatil tarihinin 16 Temmuz olarak değiştirilmesi önerisine, sadece öneriyi getiren Ünal’ın destek vermesi gülüşmelere sebep oldu.