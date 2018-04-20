Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği milletvekillerine erken seçim kararı almalarının gerekçesini anlattı. Dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığını, bu kritik süreçte işi daha fazla uzatmadan yeni sisteme geçilmesinin elzem hâle geldiğini belirten Erdoğan “Sayın Bahçeli ile de mutabık kalarak, 24 Haziran’ı belirledik. Artık seçimden sonra yeni sisteme geçip önümüze bakmalıyız” dedi.

BENLİK HEVESİNE KAPILMAYIN

AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu ve kimsenin kendini partinin üzerinde görmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan’ın verdiği mesajlar şöyle:

“Kendini bu davanın üzerinde görerek, ‘Ben’ diyenlerle yollarımızı ayırırız. Geçmişte de ‘ben’ diyerek kendi hırslarını ve çıkarlarını partinin üzerinde görenler silinip gitmiştir. Bu durumda olanlar, ya trenden kendileri inmiştir, ya da biz indirmişizdir. Elbette, geçmişte birlikte yola çıktığımız insanlardan saygı duyduklarım vardır. Ama aday olamadı diye, bu davaya sırtını dönenlerle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bugün de böyle olacak. Bu sebeple kimse ‘ben’lik hevesine kapılmasın. Aday olmayanlar üzülmesin, ‘Gözden düştük’ diye düşünmesinler. Onlarla farklı şekilde yola devam ederiz. Aday olanlar da sevinmesin, aday olamayan arkadaşlarımızla hep birlikte yola devam edeceğiz.

Liste dışı kalacak olan arkadaşlarımız olacak ama biz her zaman omuz omuza olacağız. Ancak, kişisel hırsları olanlara bu partide yer yok. Birikimi yüksek, gönlü zengin, kalbi sağlam olanlarla çalışacağız. Ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağız. Seçim takvimi açıklanır açıklanmaz, ben önümüzdeki haftadan itibaren sahaya iniyorum. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Sizin de yapmanız gereken bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışmalara başlamanızdır. Meclis’teki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz herkes seçim bölgelerine gidecek. Aday olun ya da olmayın bu bir dava harekatıdır. Birlikte çalışacağız. Yoğun bir kampanya yürüteceğiz. Bize halktan yüksek teveccüh var diye gevşemeyin. Gerekirse gece-gündüz uyumadan çalışacağız.

MÜHÜR UYARISI

Kamuoyunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. Seçmeni mühür konusunda uyarın. Özellikle Kürt seçmenlerimiz üzerindeki kara propagandaya karşı dikkatli olalım. Çünkü, bölgede ittifaka verilen oylar MHP’ye gidecek diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt seçmenin bizden uzaklaşmasına göz yummayacağız. Yine; ‘Nasılsa ittifaka veriyoruz diye AK Parti ya da MHP fark etmez’ şeklindeki algıya karşı dikkatli olacağız. Seçmene tek tek mührü nereye nasıl vuracaklarını anlatalım”