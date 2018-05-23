Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Toplamda 4 DP’li isim aday gösterildi. Afyon 1. sıradan aday gösterilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla 2. sıradan aday olan Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay’ın yanı sıra Muhtar Mahramlı Tekirdağ ikinci sıradan, Osman Varol İzmir 1’nci bölge altıncı sıradan aday gösterildi. Partinin 6 milletvekilinden 3’ü ise yeniden milletvekili adayı olarak gösterilmedi.