Ebru Karatosun ANKARA
Toplamda 4 DP’li isim aday gösterildi. Afyon 1. sıradan aday gösterilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla 2. sıradan aday olan Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay’ın yanı sıra Muhtar Mahramlı Tekirdağ ikinci sıradan, Osman Varol İzmir 1’nci bölge altıncı sıradan aday gösterildi. Partinin 6 milletvekilinden 3’ü ise yeniden milletvekili adayı olarak gösterilmedi.
4 DP’li İYİ Parti listesinden aday
23.05.2018 - 06:48 | Son Güncelleme: 23.05.2018 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti’nin listesinde yer alan Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı sayısı da belli oldu.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : demokrat parti,iyi parti,
561400 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/561400.aspx
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