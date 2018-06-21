Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kürtçe konuşmanın bir dönem yasak olduğuna işaret ederek, "Bitlis'in Güroymak, Siirt'in Aydınlar'ı gibi insanların yaşadıkları yerlerin isimlerinin bile zorla değiştirildiği günlerden, bu yerlerin isimlerinin, halkın bildiği şekliyle Norşin ve Tillo olarak kullanılabildiği günlere ulaştık." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’nda, Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş, geçmişte Kürtçe konuşmanın yasak olduğunu, bir annenin cezaevi önünde oğluyla Kürtçe konuşsa hemen müdahale edilerek, zabıt tutulduğunu ve mahkemeye çıkarıldığını anlattı.

Türkiye'nin insanlarını birlikte tutmak için gayretle çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bitlis'in Güroymak, Siirt'in Aydınlar'ı gibi insanların yaşadıkları yerlerin isimlerinin bile zorla değiştirildiği günlerden, bu yerlerin isimlerinin, halkın bildiği şekliyle Norşin ve Tillo olarak kullanılabildiği günlere ulaştık." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, geçmişte seçim kampanyasında birisi Kürtçe konuşsa tutuklanacağını ancak AK Parti iktidarları sayesinde o günlerin geride kaldığını aktardı.

Seçimlerden sonra, uzun yıllardır konuşulan önemli bir meseleyi çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Kurtulmuş, Alevi-Bektaşi geleneğinin Anadolu'nun önemli bir parçası olduğuna vurgu yaparak, cemevlerinin "İrfan Merkezleri ve Cemevleri" adı altında yasal statüye kavuşturulacağını kaydetti.

"Ekonomik kalkınmamızın istikrarı için 24 Haziran önemli"

Bakan Kurtulmuş Türkiye'de yaşanan olumlu gelişmelere de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ekonomik bakımdan gerçekten çok büyük bir güç kazandı. Bunun artırılması ve daha da ileriye gitmemiz lazım. Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretim yapan bir ülke seviyesine ulaştık. Türkiye kendi İHA ve SİHA'larını kendisi üreten bir ülkedir. Ulaştığımız bu seviyeyi daha ileriye taşıyacağız ve daha güçlü olacağız. Dünyanın 10 büyük ülkesinden birisi olacağız. Önümüzdeki 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında istikrarla yoluna devam etmesi bakımından önemlidir. Türkiye’de ekonomik gelişme ve kalkınma için 24 Haziran’da verilecek karar büyük bir önem taşımaktadır."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Sarıkamış Derneğini ziyaret etti ve ardından Küçükçekmece Belediyesinin ilçe meydanında düzenlediği "Kültürler Buluşuyor" gecesine katıldı.