Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, apolet tartışmasını uzattığı için hata yaptığını söyleyen CHP’li Muharrem İnce’ye “Zavallı’ diyerek yüklendi. Parti genel merkezinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulan MHP lideri Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

∂ 24 Haziran’da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Millî ve yerli duruş kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir.



PES ETTİREMEYECEKLER

∂ Cumhuriyet yeni sistemle daha da güçlendi. Bu yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda parti olarak her desteği vereceğiz. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır.

∂ Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir.

∂ Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Devlet yönetimindeki laçkalıkların, hantallıkların, kararsızlıkların ve aksaklıkların bertaraf edileceği bir süreç önümüzdedir.

siyasi ayak çıkarılsın

∂ Ülkücülüğün pazarı yoktur. Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz. Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. ‘Apolet tartışmasını fazla uzattım’ diyen zavallılar için, HDP’ye ‘Kürt siyasi hareketi’ diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK’ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur.

∂ Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz’da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir.

∂ Türkiye, 15 Temmuz ile henüz tam bir hesaplaşma yapamamış, tedirginliği atamamış, riskleri aşamamıştır. Darbe ve vesayet tehlikesi tam manasıyla geçmemiştir. Hâlâ siyasi ayak gizemini korumaktadır. Dürüst ve yürekli bir mücadele sürse de hâlâ mevzi düzeyde sonuçlar alınmaktadır.

af teklifi geliyor

∂ FETÖ ile mücadelede stratejik Türk devlet aklı bir konsept dahilinde tam ve eksiksiz uygulanmalı, uyarılmalıdır. Mağdurların hakkı korunmakla birlikte suç ve suçlulara hoşgörü kesinlikle gösterilmemelidir. Önüne gelene 'FETÖ'cü' denilerek asıl FETÖ'cülerin unutturulması, kripto damarın muhtemel tuzak ve tahrikleri engellenmelidir. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır

∂ Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis’te yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır.