Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “ABD’nin son attığı adım Türkiye’ye karşı çok saygısız bir adımdır. Biz de buna karşı ABD’nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede 81 ilden gelen kadınlara seslenen Erdoğan başta ABD ile yaşanan kriz olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:



ORTAKLIĞIN GEREĞİNİ YAPIN

ABD’nin İzmir’deki papazla ilgili attığı son adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Türkiye’ye karşı çok saygısız bir adımdır. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı Brunson ile ilgili olarak, ‘Onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar’ demek suretiyle ABD’deki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Yani bu Teksas’takilerin işi olabilir ama kalkıp da burada Amerika’da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika’nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız, varsa. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sayın Trump’a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım.



BUNLARLA BİZİ TERBİYE EDEMEZSİNİZ

Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Sayın Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sayın Trump’ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için bu kararımızda devam edeceğiz. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. ABD’nin çok basit meseleleri büyütmesini, sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye’ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk. Türkiye’yi bu tür adımlarla terbiye edemezsiniz.



KİMSENİN HADDİNE DEĞİL

6 kez Amerika’ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Hukuk neyse biz bunun yanında olduk ve sadece bu değil, Halk Bankamıza hiçbir alakası olmadığı halde bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz. Çünkü suçlu bedelini öder ama suçu yoksa ona bedel ödetme gayreti içine girmek kimsenin de haddine değildir.



HESABINI SORACAĞIZ

Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Er ya da geç katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek biz onları inlerde takip edeceğiz. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu indireceğini iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirlerse gizlensinler sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamın hesabını muhakkak soracağız.

KAHRAMANLIK NESİLLER BOYU ANLATILACAK

Siyasi hayatımın her aşamasında kadınlarımız ile birlikte yol yürüdüm. Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önemin en son örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu an da Meclis’te AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. 15 Temmuz’da tankları elleriyle durduran kadınlarımızın gösterdiği kahramanlık nesiller boyu anlatılacaktır. Kamu ve özel sektörde çalışan kadın sayısı da giderek artıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 38’i kadınlarımızdan oluşuyor. Özellikle öğretmenler arasında bu oran yüzde 56’yı buluyor. Banka çalışanları arasında kadınlar yüzde 51 ile erkeklerin önüne geçti. Bu örnekleri olabildiği kadar artırmak mümkün.

KONGRELERLE SEÇİM STARTINI VERİYORUZ

Erdoğan, 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını verdiklerini söyleyerek “Bugün (dün) partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının Olağan Kongresini yapıyoruz. Ayın 18’inde de bu defa Genel Merkez Olağan Kongresini yapacağız. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır” dedi.

KONGREDEN NOTLAR:

¥ “Çağı Aydınlatan Kadınlar, Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” sloganıyla düzenlenen Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne, 81 ilden çok sayıda kadın kolları üyesi ve vatandaş katıldı. ‘Gelecek mazeret değil başarı bekliyor, AK kadınlar başarıdan başarıya koşuyor’, Umudumuz var yarınlarda, bu dava güçlenecek kadınlarla’, AK kadınlar yorulmaz , liderini bırakmaz’, AK kadın inandı, Türkiye kazandı’, ‘Demokrasi kahramanları, Türkiye’nin kadınları’ sloganlarının yazıldığı afişler salonu süsledi.

¥ Bir gün öncesinde salonda hazırlıklar tamamlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu. Toplantıya gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.

¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre alanına girişi salondaki dev ekrandan gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la içeri girer girmez vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Erdoğan, kurulan platform üzerinde yürürken; vatandaşlara kırmızı karanfiller dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında “Selam olsun yiğit doğuran analara. Kocaeli’den sevgi getirdik Başkan Erdoğan” yazılı dev pankart açıldı.

¥ Kongre sebebiyle yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Kongrenin yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na çıkan bazı caddeler trafiğe kapatılırken, kongreye gelenler 4 ayrı güvenlik aramasından geçerek salona girebildi. Kongre boyunca havadan da helikopterle denetim yapıldı.