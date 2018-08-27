Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik MALAZGİRT



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümünde halka hitap etti. Malazgirt Ovası’nı dolduran 75 bin kişiye seslenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti: Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah çevre düzenlemesini burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hâle getirelim diyoruz.



KÜLLİYE YAPILACAK

Sağ olsun Sayın Bahçeli, güzel bir hatırlatmada bulundu. Dediler ki ‘Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır çünkü otağı Sultan Alparslan oraya kurdu, biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağı kuralım.’ Bugün Vali ve Belediye Başkanımızla da görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer düşünmüşler. Dedik ki ‘Olmaz.’ 1071 metrekare oturma alanı olur, bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız, en azından 5 dönüm. Belediye Başkanımız da coştu ve ‘Biz bunu 10 dönüm yaparız.’ dedi. Şimdi, orada inşallah böyle bir otağı merkezini yapacağız.



15 TEMMUZ’U UNUTMAYIN

Erdoğan konuşmasında, fethin zulme karşı başkaldırının adı olduğunu belirterek şunları kaydetti: Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Mekke’ye, Medine’ye sahip çıkın. Kudüs’e sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın. Siz bu ülkenin bu ümmetin ve tüm insanlığın umudusunuz.



MESELE TÜRKİYE MESELESİ

Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır. Büyük liderler Anadolu’ya sahip çıktılar, nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir, bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bütün bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır.

En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir. Tüm kurumlarımızla güçlü olmak durumundayız. Aksi takdirde bize bırakın bu vatanı, coğrafyayı bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar.