Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

BİŞKEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kur manipülasyonuyla, Türkiye’nin güçlü ve sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar” dedi. “Türkiye-Kırgızistan İş Forumu”nda konuşan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya ekonomik sisteminin yeni bir sınamayla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin birçok alanda yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kıldığını belirten Erdoğan, özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığın giderek daha büyük bir problem hâline gelmeye başladığını vurguladı.

Erdoğan “Bizler artık aramızda yerli ve millî parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. Ülkeler, firmalar ve tüccarlar sadece ticaretin doğasında bulunan sıkıntıları aşmakla yetinmiyor aynı zamanda kur baskısı gibi dolara bağımlılığı getirdiği zorluklarla da karşılaşıyor. ‘Ticareti kolaylaştırdığı’ iddiasıyla kurulan bu sistem, artık küresel serbest ticaretin en büyük ayak bağı haline dönüşmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Özellikle gelişmekte olan veya yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi içinde olan ülkeler bakımından bu sorunun çok daha ciddi sonuçlara yol açtığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Son haftalarda ülkemizin maruz kaldığı saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Kur manipülasyonuyla, Türkiye’nin güçlü ve sağlam ekonomisi üstünde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor. Bu malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir, siyasidir, bunlar dürüst, samimi değildir, bunlar cambazdır. Dolayısıyla sakın bu cambazlara inanmayın, işinize bakın, biz hep işimize baktık ve bugüne kadar da öyle geldik. Batan, biten ülkelere bir anda bakıyorsunuz 4 kademe derece yükseltmesi veriyorlar. Her yönüyle güçlü olan Türkiye’ye de kalkıp ya ‘durağan’ diyor ya da indirmeye kalkıyor. Bugüne kadar ben bunların hiçbirisini tutmadım, bundan sonra da tutmayacağım. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Şu anda biz Rusya ile alışverişlerde Ruble-Türk lirası bunu konuşuyoruz. Aynı şekilde İran, Çin ile yerli ve millî parayla alışveriş yapmanın dönemlerini başlatıyoruz. Kırgızistan ile de ticareti arttırırken yerel paralarla ticaret imkânlarını değerlendirebiliriz.

Erdoğan, Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasına da değinerek “Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın. Biz hem kendimizi korumada ve savunmada hem de bu noktada atacağımız adımlarda herhâlde birilerinden izin alacak değiliz” ifadelerini kullandı.

“Türk halkının hediyesidir...”

Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin, ata yurduna, Kırgızlara kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Büyük emeklerle 6 yılda ortaya çıkan eserin, Türk halkından Kırgız halkına bir hediye olarak asırlarca Orta Asya’nın kalbinde baki kalacağını aktaran Erdoğan, camilerin, İslam medeniyetinin alameti farikası olduğunu belirtti. Camilerin büyüklüğü ve güzelliğinin iftihar kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan “Nasıl İstanbul deyince yedi tepesindeki yedi cami aklımıza geliyorsa, inşallah Bişkek de diğer eserler yanında bu güzide camisiyle anılacaktır” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov, dualar eşliğinde kurdele kesip, caminin açılışını yaptı.