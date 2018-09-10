Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRMİŞTİR"



Çelik, yerel seçimlere ilişkin, "Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı." dedi.

Cumhur İttifakı'na değinen Çelik, "Cumhur İttifakı, geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir. Bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğinden bir kuşkumuz yoktur." diye konuştu.

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin soru üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimine göre bu görüşmeler zaten sürmektedir. Bugün yeni bir görüşme olur mu? Bu mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.