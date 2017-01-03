Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlük çalışanları, Kızılay Metro İstasyonu ve vagonların içinde yaptıkları pandomim gösterilerinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için yolculara “sessiz” bir ikaz yaptı.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için yapılması gerekenleri hareketleriyle gösteren çalışanlar, öksüren bir kişinin kâğıt mendil kullanmasının önemine dikkati çekti.

Peronlarda ve vagon içlerinde yapılan 5’er dakikalık gösterilerin ardından sağlık çalışanları, üzerinde “öksürüğünü kapa” uyarısının bulunduğu 10 bin paket kâğıt mendili yolculara dağıttı. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Şeref Özkara, yaptığı açıklamada, yılda 10,5 milyon yeni verem vakasının ortaya çıktığını söyledi.

HASTA SAYIMIZ AZALIYOR

Dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 hastalıktan biri olan veremin son 10 yılda Türkiye’de azalma eğilimine girdiği bildiriliyor. 2-6 Ocak tarihleri arasında kutlanan Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, bir hastanın hastalığını yılda ortalama 10 kişiye bulaştırabileceğini belirterek “Mikrop öksürük, aksırık ve hapşırıkla bulaşır. Hastanın 2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgam çıkarma, balgamında kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, hâlsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt şikâyetleri olur. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır” diye konuştu.