Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yaşlılarda kemik yapılarının zayıf olduğuna ve düşme sonucu kalça kırıklarının artabileceğine dikkat çeken Biruni Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sağlam, karlı ve buzlu havalarda yaşlıların yalnız dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor. İlerleyen yaşla birlikte denge ve yürüme sorunları düşmeyi kolaylaştıran faktörler olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuz, mutlaka dışarı çıkmak zorundaysanız nelere dikkat edilmesi gerektiğini de şöyle sıralıyor:

Düşmemek için!

l Cep telefonunu kullanmayın ve elinizi cebinize sokmayın.

l Penguen gibi yürüyün.

l Kol kola yürümekten vazgeçin.

l Elinizde bir şey taşımayın.

l Tabanı tırtıklı ayakkabı seçin.

l Kalın giyinin.

l Merdiven varsa mutlaka tırabzanlara tutun.

l Pürüzlü yüzeylerde yürüyün

l Arabalara yaklaşmayın.