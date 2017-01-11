Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detoks programlarının 3 günü geçmemesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Şeyda Sular, "Çünkü genelde listeler 800 kalorinin altındadır ve uzun süre yapılan bu program metabolizmanızın yavaşlamasına neden olur. Detoksa ihtiyaç olup olmadığını bedenimize sorarak cevap bulabiliriz. Mesela bağırsaklarımız normale göre çalışmıyor ya da çok fazla mı çalışıyor? Midemizde çok sık bir şekilde gaz problemi mi var? Bağışıklık sistemimiz düştü ve kendimizi halsiz, yorgun mu hissediyoruz ya da çok sık hasta mı oluyorsunuz? Tüm bunlara ya da bunlardan bir kaçına cevap evet ise detoks programı uygulamanız sizi ve bedeninizi tazeleyecektir. Detoks dediğimiz olay sadece sıvı tüketmek, kolon terapi gibi yöntemlerle bağırsakları boşaltmak ya da aç kalmak değildir. Maalesef bilinçsizce yapılan detokslar sonrasında verilen kilonun üstünde kilo alımı ya da hastalıkların oluşması gözlemlenmektedir" ifadelerini kaydetti.

Doğru detoks nasıl yapılmalı?



"Beslenmenin yanında beden ve ruhumuzu da detoksa sokup belki açık havada yürüyüş, terapi, plates ve yoga gibi bedenimizi yenileyecek yollara başvurmak gerekmektedir" diyen Diyetisyen Şeyda Sular, şunları söyledi: "Detoks listelerinde genelde hayvansal proteinler listeden çıkartılır. Antioksidan içeriği yüksek bolca sebze ve meyve içerir. Paketli ürünler, kızartma, yağlı yiyecekler, basit şeker içeren ürünlere kesinlikle listede yer verilmemelidir. Tuz ve şeker kısıtlaması önemlidir. Vücut asit-baz oranını dengeleyecek PH’ı yüksek aromalı sular hazırlanabilir. Gün için en az kilogram başına 30 ml su içilmelidir. Bazı listelerde yoğurda yer verilirken bazı listelerde yoğurt çıkarılmaktadır. Aslında detoks insanın kendi bedenine uygun kısıtlamalarla yapılmalıdır. Sebzeli çorbalar, sebze-meyve karışık smoothieler, yağlı tohumlar, kurubaklagiller ve probiyotik kaynağı olan kefire listenizde yer verebilirsiniz. Ödem atmaya yardımcı bitki çaylarından yararlanılabilir. Detoks programı da diyet listeleri gibi kişiye özel olmalıdır. Tek düze bir detoks programı kişinin sağlığıyla oynamaktan başka bir şey değildir. Ayrıca şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlığı olanlar detoks programını kesinlikle uzman ve diyetisyene başvurmadan yapmamalıdır."

