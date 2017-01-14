Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Demir, kışın sık rastlanan soğuk yaralanmalarında özellikle halk arasında yanlış bilinen karla ovma, hemen sıcak tutma, ardından soğutma gibi işlemlerin yapılmasını önermediklerini belirterek, "Çünkü bunlar daha çok doku hasarlarına neden olduğu için hasta da daha ciddi problemlere neden olabilir. Bu durumda yapacağımız tek şey var hastayı özellikle travmadan koruyarak direk hastaneye getirmektir. Çünkü ısıtmayı biz hastanede yapacağız, genel bir ısıtma ve özellikle 40-42 derece sıcak suyla dezenfekten içine koyarak 15-30 dakika kadar o bölgeyi biz ısıtacağız, onun devamında da uygulayacağımız tedaviler var. Sizin yapmanız gereken sadece hastayı hastaneye getirmek" dedi.



Soğuk yaralanmalarında, özellikle parmak uçları, ayak uçları, burun ve uç noktalarda özellikle soğuğun etkisiyle kızarıklık, solma ve ağrı ile karşılaşıldığını kaydeden Dr. Demir, "Soğuk yaralanmaları hava ısısının sıfırın altında olması gerekmiyor. Bu tarz yaralanmalarda ıslak çorap giydiğimiz zaman soğuk sıfırın altında olmasa bile bu ısılarda ayağımızda yaralanmalar görülebilir. Bu yaralanmalar için neler yapmamız gerekir. Özellikle soğuktan etkilenebilecek alanların korunması gerekir ilk etapta. Bu bölgeleri nemden de korumamız gerekir. Bu nedenle ıslak çorap özellikle giyilmemesi gerekir. Ayakkabının dar olmaması ve hijyeninin sağlam olması gerekir. Özellikle bunlara dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.