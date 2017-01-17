Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

60 yaşın üzerinde ve solunum problemi olan kişilerin hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması için ikazda bulunan Lokman Hekim Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akkurt “Özellikle sinüziti olan kişilerin bu havalarda dışarıya çıkmaması gerekir. Kirli hava, buruna açılan sinüs deliklerinin şişmesine ve ödem gelişmesine yol açacağı için çok şiddetli baş ağrılarına sebep olur ve migreni tetikler. Solunum savunma sitemi tam olarak gelişmeyen çocuklar da kirli havadan olumsuz etkilenir. Anne babalar, havanın kirli olduğu akşam saatlerinde çocuklarını dışarı çıkarmamalıdır” dedi.