Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nın bu maddenin risk düzeyi için daha ileri araştırmalar yapılması kararını verdiğini söyleyen Akdağ “Şu anda hem EFSA hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bu maddenin riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiği belirtiliyor. Biz de Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımız bünyesinde kurulan bir komisyonla bu konuyu araştırıyoruz. Şu anda ülkemizde yasaklanan ya da kısıtlanan bir ürün yok” dedi. Vatandaşları trans yağlar ve kızartma ürünler konusunda ikaz eden Bakan Akdağ “Bugün risk görülmeyebilir ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz. O yüzden vatandaşların tabii ürünleri tüketmelerini öneriyorum” dedi.